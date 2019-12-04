Судьи РПЛ будут готовы работать с ВАР на всех матчах второй части сезона

Судьи Российской премьер-лиги со второй части сезона будут готовы работать на всех матчах каждого тура лиги, используя систему ВАР, сообщает ТАСС со ссылкой на главу проекта по внедрению системы видеоассистента рефери Леонида Калошина. Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре ВАР был задействован на игре «Локомотив» — «Рубин», но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый тур технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й тур число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре.

— К началу второй части сезона, и об этом уже можно уверенно говорить, у нас будет готово минимум 15 судей, минимум 12 ВАР, а в качестве помощников видеоассистента смогут работать не менее 28 человек, — сказал Калошин, подтвердив, что с кадровой точки зрения арбитры будут готовы к работе системы ВАР на всех восьми матчах оставшихся туров чемпионата России. — Я назвал минимальные цифры, то есть это гарантировано; есть серьезные основания заявлять, что удастся подготовить и побольше людей. То количество арбитров, которое будет в обойме к 20-му туру, с точки зрения человеческих ресурсов, безусловно, позволяет проводить все матчи в туре с использованием.