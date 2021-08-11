Суд арестовал два автомобиля Аланы Мамаевой

Ростовский суд арестовал автомобили Аланы Мамаевой, экс-жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщает Mash.

Адвокат хавбека потребовал у суда не делить имущество пополам, так как Алана Мамаева не работает, в связи с чем были арестованы Range Rover Evoque long и Bentley Continental.

Напомним, Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.