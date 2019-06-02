Стыковые матчи РПЛ – ФНЛ: расписание и результаты игр

В воскресенье, 2 июня, пройдут ответные стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге.

В первых играх представители ФНЛ потерпели неудачу – причем с одинаковой разностью мячей. Теперь и "Томь", и "Нижний Новгород", видимо, спасет только чудо – представители премьер-лиги видятся фаворитами.

"Томь" – "Уфа"

2 июня. Томск. Стадион "Труд". 14.00 (Матч Премьер – 13.55).

Первый матч – 0:2

"Крылья Советов" – "Нижний Новгород"

2 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 17.00 (Матч Премьер – 16.55).

Первый матч – 3:1

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