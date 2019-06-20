Стукалова заявила, что защита не смогла обсудить с Кокориным жалобу в кассационную инстанцию

Татьяна Стукалова, адвокат футболиста "Зенита"​ Александра Кокорина, заявила, что защите не дали возможности обсудить со спортсменом дальнейшие действия и жалобу в кассационную инстанцию.

– Сегодня была запланирована встреча для того, чтобы мы могли обсудить дальнейшие действия, жалобу в кассационную инстанцию. Сегодня пришли к Саше, но Сашу нам не вывели, потому что его повезли на обследование, – цитирует Стукалову "РИА Новости". – Несмотря на то, что он просил о встрече, его повезли на обследование. Хотя в предыдущие месяцы не возили. Сашу так и не привезли до того времени, когда возможно посещение в СИЗО.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда города Москвы (в мае они были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром в октябре 2018 года) Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому и назначил новый приговор.

При этом сроки их наказания были сохранены – Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины – на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. ​

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды