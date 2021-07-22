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Стукалов о борьбе за выживание «Уфы» в прошлом сезоне: «Было непросто»

13:40
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, в какой футбол будет играть его команда в следующем сезоне. А также отметил, как чувствовали себя футболисты из-за неудачного выступления в прошлом чемпионате.

«Мы стараемся смотреть все матчи российского чемпионата. Мы знаем все команды. Для проведения анализа необходимо определенное время. Сама игра развивается. Очень много быстрых переходов и контратак. Сейчас очень сложно забивать в позиционной атаке. В следующем сезоне будет очень важно, как быстро команда сможет перестроиться из одной позиции в другую.

В прошлом году спаслись от вылета? Безусловно, когда мы приходили в команду в середине чемпионата, то было непросто. Необходимо было изменить эмоциональный фон. На сборах было очень много активностей с игроками. Это помогло. У нас команда, это самое главное. Начиная от игроков, заканчивая сотрудниками клуба. Для меня самое главное — быть командой. Сегодня можем выиграть, можем проиграть. Это футбол. А вот команда останется", — сказал Стукалов.

«Уфа» начнет новый сезон Тинькофф РПЛ в Москве матчем против ЦСКА. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

ЦСКА — Уфа

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Артем Бухаев все материалы автора

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