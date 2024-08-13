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Сегодня, 23:23

Стрепетов прокомментировал игру «Зенита» без Вендела

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об игре питерской команды без травмированного полузащитника Вендела.

«Кто может заменить Вендела? Он — основополагающий игрок «Зенита», мотор, дирижер. Футболист, который делает рисунок игры. Стабилизирует и организует игру атаки и обороны. Можно много лестных слов сказать. Я считаю, как было в Советское время выражение, когда «Зенит» был чемпионом в 1984 году: «Зенит» с Желудковым — один «Зенит», без него — другой», — цитирует Стрепетова Legalbet.

12 августа главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Венделу предстоит дополнительная диагностика из-за травмы.

Источник: https://legalbet.ru/news/strepetov-v-zenite-vendela-nikto-ne-mozhet-zamenit/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
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 4
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Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
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Факел

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Даниил Фомин

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