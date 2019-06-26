Стипе Плетикоса: "Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры"

Экс-голкипер "Спартака"​ Стипе Плетикоса считает, что Кубок Париматч Премьер - отличный вариант подготовки. Товарищеский турнир пройдет с 26 июня по 4 июля.

– Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры, – цитируют "Известия" Плетикосу. – Никто не любит тяжёлые и долгие сборы, на которых приходится много бегать (улыбается). Это отличный вариант, как для "Спартака", так и для остальных команд. Самое главное, чтобы на матчах были болельщики, которые будут гнать команду вперед.

​Напомним, в турнире примут участие "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".

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