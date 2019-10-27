Старший тренер «Оренбурга»: «Если это не запрещается, то можем перемигнуться с главным тренером»

Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов рассказал, как команда будет играть в матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» без главного тренера Владимира Федотова, который был удален в прошлом туре.

— Команда готовилась, в хорошем состоянии. Думаю, мы это покажем, — сказал Айткулов в интервью «Матч Премьер».

У нас уже был пример, что мы в прошлом году играли без главного тренера в Уфе". Сегодня он будет на трибунах, ребята будут чувствовать его поддержку. Если это не запрещается, то можем перемигнуться.

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