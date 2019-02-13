13:23 | Футбол — РПЛ

Становая тяга от Панченко и другие игроки "Динамо". Фото с тренировки в зале

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Игроки "Динамо" под руководством главного тренера Дмитрия Хохлова тренируются в зале на сборе в Турции, сообщает официальный Твиттер московского клуба.

Вечернее занятие динамовцы планируют провести на поле.

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