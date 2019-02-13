Становая тяга от Панченко и другие игроки "Динамо". Фото с тренировки в зале

Игроки "Динамо" под руководством главного тренера Дмитрия Хохлова тренируются в зале на сборе в Турции, сообщает официальный Твиттер московского клуба.
Вечернее занятие динамовцы планируют провести на поле.
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Утром динамовцы работали в тренажёрном зале 🏋️♂️ Тем более, что средиземное побережье Турции снова поливают обильные дожди 🌧🌧🌧 Впрочем, своё вечернее занятие #Динамо пока планирует на поле pic.twitter.com/JDWA0sUVRX– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 13 февраля 2019 г.
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