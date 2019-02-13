Становая тяга от Панченко и другие игроки "Динамо". Фото с тренировки в зале

Утром динамовцы работали в тренажёрном зале 🏋️‍♂️ Тем более, что средиземное побережье Турции снова поливают обильные дожди 🌧🌧🌧 Впрочем, своё вечернее занятие #Динамо пока планирует на поле pic.twitter.com/JDWA0sUVRX