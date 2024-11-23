Станкович поблагодарил Бабича за выход на поле в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после крупной победы над «Локомотивом» (5:2) прокомментировал выход на поле защитника красно-белых Срджана Бабича.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист получил повреждение в расположении сборной Сербии.

«Благодарен Бабичу. Он показал сегодня себя, свой характер. Мы понимали, что он не готов на 100 процентов, но достал из себя что-то, показал. Очень рад за него как за человека, как за лидера.

Изменили подготовку в паузу после урока с «Краснодаром»? Никаких изменений не было. Единственное, мы провели игру со «Спартаком-2». Два тайма по 30 минут», — сказал Станкович.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».