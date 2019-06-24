Станислав Магкеев – о голе "Аустрии": "Мне что-то подсказало, что надо идти в штрафную"

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев поделился эмоциями от победы в контрольном матче над "Аустрией"​ из Клагенфурта (3:1). 20-летний футболист стал автором третьего гола железнодорожников.

– С первого дня нагрузки у нас были максимальными. Чувствовалось, что мы немного подустали под конец матча. В большинстве своем сегодня играли молодые ребята. Тяжело, но мы выдерживаем и сегодня показали это в игре, – цитирует Магкеева пресс-служба "Локомотива".

Почему в первом тайме атаковали больше, чем во втором? В первом тайме играли ребята, которые выступают в РПЛ. Эдер и Жемалетдинов​ показывали хорошую игру. Во втором тайме вышло больше молодежи, а австрийцы стали играть жестче.

Как забил гол? Установка была идти в штрафную при подаче угловых. Ребята просили остаться сзади, так как осталось мало времени, но что-то мне подсказало, что надо идти в штрафную.