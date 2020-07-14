Станислав Черчесов: «Надеемся, в сборной Алексей Миранчук будет играть так же по-хозяйски, как в «Локомотиве»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука после паузы, связанной с пандемией коронавируса, а также рассказал о своем отношении к потенциальному отъезду 24-летнего россиянина в один из европейских клубов.

— Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски, — цитирует «Матч ТВ» Черчесова. — Мне кажется, его время уже пришло.

— Уже больше года активно обсуждается отъезд Алексея Миранчука за границу, каково ваше мнение?

— Я разговаривал с ним пару недель назад, когда опять проскакивали какие-то слухи, и сказал ему, чтобы это его не отвлекало. Важно концентрироваться на своей работе. Судя по пяти забитым мячам, наш разговор состоялся вовремя. Другое дело, хотелось бы, чтобы эта тема так долго не муссировалась.