Стало известно, сыграют ли с «Уралом» футболисты «Динамо», перенесшие коронавирус

По данным «СЭ», в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Динамо» (9 июля) не примут участие футболисты бело-голубых Шарль Каборе (32 года), Клинтон Нжи (26) и Себастьян Шиманьски (21).

Все трое перенесли коронавирусную инфекцию, отбыли карантин и только приступили к тренировкам по индивидуальной программе. До игры с «Уралом» в общую группу они не перейдут. Под вопросом поездка в Екатеринбург Паршивлюка (31), набирающего форму после травмы.

Встреча «Урал» — «Динамо» пройдет 9 июля в Екатеринбурге. Москвичи занимают 8-е место с 32 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 9-я строчка и 32 балла. (Константин Алексеев)