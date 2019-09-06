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Стало известно, сколько пропустит Миранчук после травмы

13:48
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.

Отмечается, что первые три дня после игры с «Ростовом» полузащитник проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили точные сроки восстановления.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20812

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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