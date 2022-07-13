Стало известно, кто сыграет за «Катюшу» в Медийной футбольной лиге
В футбольном клубе «Катюша» рассказали, кто войдет в состав команды в матчах Медийной футбольной лиги.
«О нашем составе в курсе президент Медиалиги Николай Осипов. У нас будут играть Джиган, Натан, Андрей Свиридов (актер их сериала «Универ». — Прим. «СЭ»), Кирилл Скрипник и Султан Лагучев — ребята, связанные с Black Star.
Будут ли известные спортсмены? Артур Далалоян, олимпийский чемпион по гимнастике. С нами в команде будет Александр Емельяненко, который еще и готовится к бою с Дациком. У него ответственное противостояние, он сейчас находится в Екатеринбурге — каждый день тренируется.
А еще с нами в команде Анастасия Савина — чемпионка мира по пляжному футболу. И Никита Андреев — обладатель Кубка России в составе «Зенита». Возможно, будет еще несколько подписаний с известными футболистами, но пока не могу о них говорить", — цитирует представителя клуба «Чемпионат».
Ранее о создании команды «Бей Беги» в Медийной лиге заявили игрока «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -