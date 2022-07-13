Стало известно, кто сыграет за «Катюшу» в Медийной футбольной лиге

В футбольном клубе «Катюша» рассказали, кто войдет в состав команды в матчах Медийной футбольной лиги.

«О нашем составе в курсе президент Медиалиги Николай Осипов. У нас будут играть Джиган, Натан, Андрей Свиридов (актер их сериала «Универ». — Прим. «СЭ»), Кирилл Скрипник и Султан Лагучев — ребята, связанные с Black Star.

Будут ли известные спортсмены? Артур Далалоян, олимпийский чемпион по гимнастике. С нами в команде будет Александр Емельяненко, который еще и готовится к бою с Дациком. У него ответственное противостояние, он сейчас находится в Екатеринбурге — каждый день тренируется.

А еще с нами в команде Анастасия Савина — чемпионка мира по пляжному футболу. И Никита Андреев — обладатель Кубка России в составе «Зенита». Возможно, будет еще несколько подписаний с известными футболистами, но пока не могу о них говорить", — цитирует представителя клуба «Чемпионат».

Ранее о создании команды «Бей Беги» в Медийной лиге заявили игрока «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.