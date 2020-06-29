Как стало известно «СЭ», в «Оренбурге» пока нет решения, каким составом команда сыграет против «Урала» в среду. Ясность наступит завтра в середине дня.

Напомним, накануне встречи с «Краснодаром» у шести футболистов «Оренбурга» был выявлен коронавирус. В итоге клубы решил не выставлять против «быков» молодежный состав, и ему было за считано поражение со счетом (0:3)

— Пока нет никакого решения, ясность наступит завтра, — сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

— Мы готовимся к игре, к вылету в Оренбург. Больше пока никаких новостей нет, — заметил в свою очередь президент «Урала» Григорий Иванов. (Виталий Айрапетов)