Стало известно, когда примут решение о матче «Оренбург» — «Урал»
29 июня 2020, 15:22
Как стало известно «СЭ», в «Оренбурге» пока нет решения, каким составом команда сыграет против «Урала» в среду. Ясность наступит завтра в середине дня.
Напомним, накануне встречи с «Краснодаром» у шести футболистов «Оренбурга» был выявлен коронавирус. В итоге клубы решил не выставлять против «быков» молодежный состав, и ему было за считано поражение со счетом (0:3)
— Пока нет никакого решения, ясность наступит завтра, — сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
— Мы готовимся к игре, к вылету в Оренбург. Больше пока никаких новостей нет, — заметил в свою очередь президент «Урала» Григорий Иванов. (Виталий Айрапетов)
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