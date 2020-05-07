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Стало известно, когда прилетит в Москву Николич, главный претендент на пост тренера «Локо»

13:55
Марко Николич. Фото srpskainfo
Марко Николич. Фото srpskainfo
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По данным «СЭ», претендент на пост главного тренера «Локомотива» Марко Николич планирует приехать в Россию 15 мая. Далее по графику двухнедельный карантин, после чего подписание контракта с московским клубом, в чем у сербской стороны нет сомнений. Это должно произойти по итогам заседания совета директоров «Локомотива» в последних числах мая.

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Как заявлял Василий Кикнадзе, на рассмотрение будет предложено несколько кандидатур, в том числе Юрия Семина, у которого соглашение истекает 31 мая. Фаворитом на пост главного тренера называется 40-летний Николич, находящийся без работы после ухода из венгерского «Фехервара».

Свои коррективы в планы может внести коронавирус, из-за которого приезд иностранных граждан в Москву крайне затруднителен даже частным бортом — требуется особое разрешение властей. Если его не удастся получить, то заключение соглашения возможно дистанционным образом. (Константин Алексеев)

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