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Стало известно, когда игрок «Спартака» Гулиев возобновит тренировки

16:21
Аяз Гулиев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Аяз Гулиев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», 23-летний хавбек «Спартака» Аяз Гулиев возобновит тренировки через полторы недели, когда приступит к подготовке к первенству ФНЛ-2020/21 вторая команда красно-белых — «Спартак-2».

Аяз Гулиев.Гулиев не был нужен Тедеско, и игрок дал повод. Рабинер — о переводе хавбека в «Спартак-2»

Напомним, что 25 мая Гулиев был отстранен от работы с основным составом за нарушение дисциплины, что выразилось в некорректном общении с членами тренерского штаба. В сезоне-2019/20 полузащитник провел 15 матчей за «Спартак» и не своершил ни одного результативного действия. (Вячеслав Короткин)

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