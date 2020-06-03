Стало известно, когда игрок «Спартака» Гулиев возобновит тренировки

Как стало известно «СЭ», 23-летний хавбек «Спартака» Аяз Гулиев возобновит тренировки через полторы недели, когда приступит к подготовке к первенству ФНЛ-2020/21 вторая команда красно-белых — «Спартак-2».

Напомним, что 25 мая Гулиев был отстранен от работы с основным составом за нарушение дисциплины, что выразилось в некорректном общении с членами тренерского штаба. В сезоне-2019/20 полузащитник провел 15 матчей за «Спартак» и не своершил ни одного результативного действия. (Вячеслав Короткин)