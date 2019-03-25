Стало известно имя сына Александра Кокорина: Майкл

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова раскрыла имя их сына. В сториз Инстаграма она отвечала на вопросы подписчиков, один из них звучал: "На кого Майкл больше похож?". Дарья ответила: "Глаза мои, остальное все в папу".

Отвечая на другой вопрос, она подчеркнула, что пока не планирует показывать сына широкой публике.

У Кокорина и Валитовой родился сын в июне 2017 года.

Напомним, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Недавно суд продлил им заключение до 11 апреля.