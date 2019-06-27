08:44 | Футбол — РПЛ

Стали известны соперники "Оренбурга" по контрольным матчам

0
Обсудить

"Оренбург" отправился в австрийский Эренхаузен на втором учебно-тренировочный сбор, информирует пресс-служба клуба.

Соперниками команды по контрольным матчам станут польская "Краковия" (29 июня), датский "Копенгаген" (2 июля) и загребское "Динамо" (6 июля).

Ранее "Оренбург" проиграл румынскому "Клужу" (0:1) и сыграл вничью с "Университатя Крайова" (1:1).

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ