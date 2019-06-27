Стали известны соперники "Оренбурга" по контрольным матчам

"Оренбург" отправился в австрийский Эренхаузен на втором учебно-тренировочный сбор, информирует пресс-служба клуба.
Соперниками команды по контрольным матчам станут польская "Краковия" (29 июня), датский "Копенгаген" (2 июля) и загребское "Динамо" (6 июля).
Ранее "Оренбург" проиграл румынскому "Клужу" (0:1) и сыграл вничью с "Университатя Крайова" (1:1).
Футбольный Клуб «Оренбург» отправился сегодня в австрийский Эренхаузен на второй сбор. Соперник в первом контрольном матче поменялся.— ФК Оренбург (@fcorenburg) 27 июня 2019 г.
29 июня Оренбург – Краковия (Краков, Польша)
2 июля Оренбург – Копенгаген (Дания)
6 июля Оренбург – Динамо Загреб (Хорватия) pic.twitter.com/Oks8268rWV
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