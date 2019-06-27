Стали известны соперники "Оренбурга" по контрольным матчам

Футбольный Клуб «Оренбург» отправился сегодня в австрийский Эренхаузен на второй сбор. Соперник в первом контрольном матче поменялся.

29 июня Оренбург – Краковия (Краков, Польша)

2 июля Оренбург – Копенгаген (Дания)

6 июля Оренбург – Динамо Загреб (Хорватия) pic.twitter.com/Oks8268rWV