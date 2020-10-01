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Стали известны финансовые условия аренды Филиппа в «Вольфсбург»

17:35
Максимилиан Филипп. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максимилиан Филипп. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Вольфсбург» заплатит «Динамо» за годичную аренду Максимилиана Филиппа 2 миллиона евро.

В соглашении прописана сумма выкупа — 12 миллионов евро. Кроме того, бело-голубые сэкономят на зарплате, которая вместе с бонусами составляет около 3,5 миллиона евро. Сегодня 26-летний полузащитник улетает в Германию. «Динамо» же планирует до закрытия трансферного окна усилить новичком линию атаки. (Константин Алексеев)

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