Стали известны финансовые условия аренды Филиппа в «Вольфсбург»

По данным «СЭ», «Вольфсбург» заплатит «Динамо» за годичную аренду Максимилиана Филиппа 2 миллиона евро.

В соглашении прописана сумма выкупа — 12 миллионов евро. Кроме того, бело-голубые сэкономят на зарплате, которая вместе с бонусами составляет около 3,5 миллиона евро. Сегодня 26-летний полузащитник улетает в Германию. «Динамо» же планирует до закрытия трансферного окна усилить новичком линию атаки. (Константин Алексеев)