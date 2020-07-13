Стала известна зарплата защитника «Ливерпуля» Ловрена в «Зените»

По данным «СЭ», петербургский «Зенит» предложил защитнику сборной Хорватии и «Ливерпуля» Деяну Ловрену зарплату 2,5 миллиона евро в год с бонусами. Срок в проекте контракта составляет 2 года плюс 1.

При этом другой высокооплачиваемый защитник Бранислав Иванович с большой вероятностью покинет клуб из-за непродления контракта. Он не готов идти на существенное понижение условий. (Вячеслав Короткин)

В приобретении 31-летнего хорвата, помимо «Зенита» заинтересованы два клуба АПЛ. В сезоне-2019/20 серебряный призер чемпионата мира-2018 провел 15 матчей за «Ливерпуль», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.