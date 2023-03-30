Стала известна возможная посещаемость матча «Спартак» — «Ахмат»

Как стало известно «СЭ», посещаемость матча 21-го РПЛ «Спартак» — «Ахмат», который состоится в субботу, 1 апреля, на «Открытие банк Арене», должна составить 6,5-7 тысяч зрителей.

Это больше, чем на предыдущей домашней встрече красно-белых — в 19-м туре с «Факелом» (3:2) — тогда на трибунах собралось 5002 болельщика.

«Спартак» идет в чемпионате третьим, набрав 40 очков, лидирует «Зенит» с 48. «Ахмат» занимает шестое место с 32 очками.