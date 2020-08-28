Стала известна сумма алиментов, которые отсудила экс-жена Тарасова у игрока

Анастасия Костенко, модель и бывшая жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, увеличила алименты на общих детей, сообщает «Вокруг ТВ».

Как сообщает источник, теперь хавбек будет выплачивать Костенко на содержание двоих общих детей 1/3 своей зарплаты. Также Тарасов выплачивает алименты 11-летней дочери от первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко. По закону игрок не может отдавать на содержание всех своих детей больше 50 процентов от своих доходов, но теперь с учетом последних изменений ежемесячные выплаты трем детям превышают половину его зарплаты. Тарасов обратился с жалобой в суд.

Ранее сообщалось, что за 2018 год Тарасов заработал 159 млн рублей, а с января по сентябрь 2019-го около 60,5 млн рублей.