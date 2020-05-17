РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стал известен протокол действий в случае выявления COVID-19 у игроков РПЛ

14:50
Как сдают тест на коронавирус. Фото AFP
Как сдают тест на коронавирус. Фото AFP
Теги:

РПЛ разослала новый регламент, который объясняет действия в случае положительного результата теста на коронавирус. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.

— Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.

— Клубный врач должен провести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.

— Пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.

— Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.

— Все мероприятия в отношении выявленного заражённого и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Тестирование контактной группы организуется командным врачом.

— Пациент с положительным тестом, не подтверждённым Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней.

— Условие выхода из изоляции — нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР. Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир