Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Уфы». Он подчеркнул важность этой игры.

— К сожалению, не смогу снова забить гол «Уфе», потому что пропускаю эту игру из-за красной карточки, — цитирует Мияйловича «ВК онлайн». — Очень сожалею, что так произошло в матче со «Спартаком», я был удален с поля и сейчас не могу помочь команде. Но я вернусь в состав перед игрой 19-го тура с «Уралом». Считаю, что две ближайшие игры, наверное, самые важные для нас в этой половине сезона, и мы должны отдать все силы для победы над «Уфой» и «Уралом».

Матч «Крылья Советов» — «Уфа» начнется в 14.00 по московскому времени.