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Сегодня, 19:40

Спортивный юрист Алексеев: «Баринов может обжаловать свою дисквалификацию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал дисквалификацию на два матча (один условно) полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«В соответствии с регламентными документами игрок не должен высказывать свое мнение применительно к судейству, потому что он является участником этого мероприятия. В принципе, слово «позор» в прямом смысле, оно не является оскорбительным, оно просто осуждает с его точки зрения действия соответствующих лиц. Но поскольку Баринов — игрок одной из команд, он должен воздерживаться от такого рода комментариев в соответствии с регламентами, принятыми РФС. КДК РФС принял свое решение, игрок в праве его обжаловать в вышестоящую инстанцию, комитет, а дальше, если он опять не согласится, то и спортивный арбитраж, поэтому окончательного решения еще нет», — приводит слова Алексеева «Спорт День за Днем».

После матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) капитан железнодорожников Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом».

Дмитрий Баринов, Михаил Галактионов и&nbsp;Джон Кордоба. Баринов и Галактионов пропустят игру с «Зенитом», Кордоба — четыре матча. Итоги заседания КДК РФС

Источник: Спорт День за Днем
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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