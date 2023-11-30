Спортивный юрист Алексеев: «Баринов может обжаловать свою дисквалификацию»

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал дисквалификацию на два матча (один условно) полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«В соответствии с регламентными документами игрок не должен высказывать свое мнение применительно к судейству, потому что он является участником этого мероприятия. В принципе, слово «позор» в прямом смысле, оно не является оскорбительным, оно просто осуждает с его точки зрения действия соответствующих лиц. Но поскольку Баринов — игрок одной из команд, он должен воздерживаться от такого рода комментариев в соответствии с регламентами, принятыми РФС. КДК РФС принял свое решение, игрок в праве его обжаловать в вышестоящую инстанцию, комитет, а дальше, если он опять не согласится, то и спортивный арбитраж, поэтому окончательного решения еще нет», — приводит слова Алексеева «Спорт День за Днем».

После матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) капитан железнодорожников Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом».