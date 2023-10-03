Спортивный врач предположил, что Хлусевич восстановится от травмы за 2-3 месяца

Врач по спортивной медицине Александр Костюченков предположил, сколько будет восстанавливаться Даниил Хлусевич от полученной травмы в матче с «Крыльями Советов».

«От такой травмы Хлусевич будет восстанавливаться от двух до трех месяцев. Из-за такой травмы происходит минимальные сокращения, кровоснабжение. Тяжелое повреждение. Хлусевич — хороший футболист, но вот такая серьезная травма», — приводит слова Костюченко «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Хлусевич провел 11 матчей за «Спартак», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии Хлусевича.