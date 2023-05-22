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Сегодня, 15:29

Спортивный психолог заявил, что Соболев руководствуется детскими манипуляциями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поступок нападающего «Спартака» Александра Соболева, получившего красную карточку за неспортивное поведение в игре с ЦСКА (2:1).

«Поступок игрока Соболева можно расценивать как инфантильное и детское. Одно дело, если это происходит во дворе у подростков, но другое, когда подобное происходит на центральном матче тура, который транслируют на всю страну. Значит, человек совершенно не чувствует социальных рамок общества. Соболев руководствуется в стрессовых ситуациях детскими манипуляциями. Всем нам знакомы капризы ребенка, которые говорят нам о пока еще несформированных социальных рамках ребенка. Очень тревожно, когда эти рамки не сформировались уже во взрослом возрасте. Или можно привести в пример поведение диких животных. Нам известно, что доминирование у многих приматов и других животных демонстрируется гениталиями. В данном эпизоде Соболев пришел к такому показательному жесту доминирования. Такой тип футболистов мы называем рецидивисты. У него давно наблюдаются подобные нарушения социального поведения. Ему обязательно нужно работать со специалистами, которые помогут ему наладить социальные рамки дозволенного», — приводит слова Гущина Sport24.

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-sportivnyy-psikholog-sobolev-ne-chuvstvuyet-sotsialnykh-ramok-obshchestva-rukovodstvuyetsya-detskimi-manipulyatsiyami
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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