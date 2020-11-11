РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Спортивный директор «Зенита» Рибалта оценил свою работу в клубе

17:05
Сергей Семак и Хавьер Рибалта. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак и Хавьер Рибалта. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта во время выступления на конференции Академии РФС «Селекция в современном футболе» высказался о своей работе в России. Рибалта пришел в «Зенит» перед сезоном-2018/19, его соглашение с клубом рассчитано на три сезона.

— Я — часть клуба, — подчеркнул Рибалта. — «Зенит» провел два успешных сезона, дважды стал чемпионом. Мы должны сделать все, чтобы «Зенит» стал более конкурентоспособным в Лиге чемпионов.

Я бы хотел, чтобы все понимали, что у нас есть ограничения, и это усложняет нам работу. Клубы в Европе не имеют таких ограничений. Мы хотим прогрессировать. Для меня важно выиграть чемпионат России, потому что это большой шаг вперед в каждом сезоне. Если вы регулярно отстаиваете титул чемпиона, то это позволяет вам расти.

Что касается трансферов, то каждый переход — это коллективное решение всего руководства клуба. Поэтому удачные трансферы — это наш общий успех, и в то же время мы все вместе несем ответственность за не самые удачные решения. (Олег Кошелев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир