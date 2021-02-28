Спортивный директор «Спартака» рассказал о предложении «Динамо» по Бакаеву

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о предложении «Динамо» по полузащитнику красно-белых Зелимхану Бакаеву в последний день зимнего трансферного окна в России.

«Динамо» обратилось, но мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются. Либо раньше, либо давать такую цену, когда мы бы сказали — ок, отказаться нельзя. То есть сделать нам предложение, от которого нельзя отказаться. Мы не планировали продавать игрока", — цитирует «РБ Спорт» Попова.

В сезоне-2020/21 Бакаев провел 21 матч за «Спартак», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 7,5 миллиона евро.