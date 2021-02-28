Спортивный директор «Спартака» рассказал о предложении «Динамо» по Бакаеву
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о предложении «Динамо» по полузащитнику красно-белых Зелимхану Бакаеву в последний день зимнего трансферного окна в России.
«Динамо» обратилось, но мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются. Либо раньше, либо давать такую цену, когда мы бы сказали — ок, отказаться нельзя. То есть сделать нам предложение, от которого нельзя отказаться. Мы не планировали продавать игрока", — цитирует «РБ Спорт» Попова.
В сезоне-2020/21 Бакаев провел 21 матч за «Спартак», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 7,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-dmitriya-popova-gde-prodolzhit-kar-eru-rosha-peregovory-po-bakaevu-i-shans-dlya-nego-varianty-po-treneru/
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