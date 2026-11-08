Кахигао об удалении Максименко: «Это ни разу не красная! Провальное решение арбитра»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал решение судьи Рафаэля Шафеева удалить голкипера красно-белых Александра Максименко в конце матча 14-го тура РПЛ против «Акрона».

На 82-й минуте встречи Максименко выбежал из штрафной и в подкате сбил полузащитника тольяттинцев Артема Шуманского.

«Красная — катастрофа! Это ни разу не красная! Мяч идет по траектории от ворот, Бабич — последний защитник. Невозможно! Провальное решение арбитра», — заявил Кахигао.

Максименко получил вторую красную карточку в сезоне-2026/27. Первое удаление у вратаря в нынешнем чемпионате было в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) — тогда он на 24-й минуте встречи вышел из штрафной и сбил с ног хавбека самарцев Амара Рахмановича.