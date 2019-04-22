Спортивный директор РФПЛ Пышкин: "На игре "Локомотив" – ЦСКА задержали четырех болельщиков. Им запрещено посещать матчи"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о задержаниях болельщиков в матчах 24-го тура чемпионата России.

– Пять матчей прошли без единого нарушения правил поведения зрителями.

На матче "Локомотив" – ЦСКА болельщики хозяев продемонстрировали хорошее поведение зрителей. Они обошлись без замечаний. А вот болельщики ЦСКА использовали файеры, петарды, дымовые устройства. По итогам матча задержали несколько пьяных. На трех человек составили протоколы за пронос пиротехники. Четыре человека было задержано. Имеются в виде те люди, кому по решению суда запрещено посещать спортивные мероприятия.

На предыдущем матче "Локомотива" была поставлена система идентификации нарушителей и туда были загружены фото нарушителей. Трех человек задержали с помощью этой системы, и один был задержан стюардами, которые его опознали.

Кроме того, на матче "Спартак" – "Енисей" тоже был задержан человек, который не имел права посещения матчей.

– Галунов?

– Нет, не он. (Елена Григорьевская)

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