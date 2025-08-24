Спортивный директор «Пари НН» о возвращении команды на стадион в Нижнем Новгороде: «В понедельник будем понимать состояние газона»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда команда вернется на домашний стадион в Нижнем Новгороде.

«Несколько дней назад на нашем стадионе в Нижнем Новгороде прошло масштабное мероприятие. На данный момент разбирается сцена, доделываются ремонтные работы. В понедельник мы будем понимать состояние газона, на котором была установлена сцена. После этого мы поймем, когда команда сможет вернуться в Нижний Новгород. Приедет комиссия РПЛ оценивать поле. От этого мы будем отталкиваться. Возможно, понадобится время на восстановление газона, а, возможно, и нет», — сказал Удальцов «СЭ».

После 6-го тура команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка.