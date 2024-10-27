Спортивный директор «Пари НН» Удальцов — о работе Гончаренко: «Позитивное движение точно есть»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о работе Виктора Гончаренко на посту главного тренера нижегородской команды.

47-летний белорусский специалист возглавил «Пари НН» в октябре этого года.

— Работу тренера надо оценивать в длинную. Он только приступил к работе, но уже есть моменты, которые нам нравятся. Команда меняется в лучшую сторону. Дай бог, чтобы изменения продолжились. Позитивное движение точно есть.

Планы на зимнее трансферное окно? У нас идет постоянное общение на эту тему. Мы прислушиваемся к мнению Виктора Михайловича. Мы работаем вместе и плывем в одной лодке. Поэтому все решения на вход и на выход принимаются вместе.

В матче 13-го тура РПЛ «Пари НН» со счетом 0:2 уступил «Спартаку». Нижегородцы с 12 очками занимают 12-ю позицию в турнирной таблице.