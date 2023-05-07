Спортивный директор «Оренбурга» Андреев высказался о поражении от ЦСКА

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

— Что-то не получилось сегодня, раз проиграли, — сказал Андреев. Получилась неплохая игра. Не хватало агрессии. Мансильи не хватило сегодня, шучу.

— Есть такое ощущение, что команда на выезде, на натуральном газоне не так хорошо играет.

— Это только ощущение.

После поражения от армейцев «Оренбург» с 39 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.