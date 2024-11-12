«Спорт-Экспресс» выбирает лучших по итогам первого круга РПЛ

Определяем главных героев первой половины чемпионата в следующих номинациях:

— Лучший тренер

— Лучший вратарь

— Лучший защитник

— Лучший полузащитник

— Лучший нападающий

— Лучший судья

— Худший судья

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