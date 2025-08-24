«Крылья Советов» — «Краснодар»: Сперцян забил с пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил на 13-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 2:0. Он заработал пенальти и сам же его реализовал.

Главный арбитр Егор Егоров назначил 11-метровый после вмешательства ВАР за фол вратаря самарцев Сергея Песьякова.