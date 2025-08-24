«Крылья Советов» — «Краснодар»: Сперцян забил с пенальти
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил на 13-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 2:0. Он заработал пенальти и сам же его реализовал.
Главный арбитр Егор Егоров назначил 11-метровый после вмешательства ВАР за фол вратаря самарцев Сергея Песьякова.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
Новости