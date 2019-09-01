«Спасибо, «Васку», люблю тебя!». Сантос попрощался с бразильским клубом и уже подписался в Instagram на ЦСКА

Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос попрощался в Instagram со своим нынешним клубом.

— Спасибо богу за все! Спасибо, мой «Васку»! — написал Сантос. — Спасибо семье, спасибо моей девушке, спасибо всем моим друзьям и людям, пожелавшим мне удачи! Увидимся позже!

Ранее сообщалось, что Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до декабря этого года с правом выкупа. Форвард уже подписался на армейцев в Instagram.

Сантос уже подписался на ЦСКА pic.twitter.com/d4YNrrdiWp — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 1, 2019

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