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«Спасибо, «Васку», люблю тебя!». Сантос попрощался с бразильским клубом и уже подписался в Instagram на ЦСКА

11:35
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Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос попрощался в Instagram со своим нынешним клубом.

— Спасибо богу за все! Спасибо, мой «Васку»! — написал Сантос. — Спасибо семье, спасибо моей девушке, спасибо всем моим друзьям и людям, пожелавшим мне удачи! Увидимся позже!

Ранее сообщалось, что Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до декабря этого года с правом выкупа. Форвард уже подписался на армейцев в Instagram.

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