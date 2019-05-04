Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

В интернете появилось видео, как фанаты "Спартака", которые приехали в Екатеринбург поддержать команду в выездном матче 27-го тура чемпионата России с "Уралом", скандируют кричалку, посвященную предыдущему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере – "А tutti! Avanti! Massimo Carrera!". Данное выражение переводится как "Вместе! Вперед! Массимо Каррера!".

- Спасибо вам за вашу любовь, - написал итальянец в комментарии к видео в Инстаграме.

Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 40 очков. "Урал" располагается на 10-й строчке, набрав 33 балла.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр