«Спартак» — «Зенит»: трансляция матча — в 19.00
09:00
В субботу, 3 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В рамках премьер-лиги красно-белые не могут победить соперника с ноября 2017 года, после этого команды дважды сыграли вничью, а в прошлом сезоне «Зенит» дважды был сильнее со счетом 1:0.
Следить за матчем «Спартак» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Спартак» — «Зенит»
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи