"Спартак" выделил на покупку хавбека 7 миллионов евро

По данным "СЭ", руководство красно-белых выделило сумму до 7 миллионов евро на приобретение этим летом атакующего разыгрывающего полузащитника.

Речь идет о варианте, при котором москвичи не смогут продать кого-то из футболистов нынешнего состава (прежде всего, речь идет о наиболее ликвидных активах – хавбеке Фернанду и форварде Зе Луише, а также о полузащитниках Ханни, Ананидзе, Ташаеве и Глушакове). Если же подобный трансфер на выход осуществится, то бюджет сделки на вход может быть увеличен пропорционально прибыли.

Пока кандидаты на усиление проблемной позиции либо не устраивают главного тренера "Спартака" Олега Кононова, либо дороги. (Вячеслав Короткин)​