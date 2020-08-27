В среду завершился 5-й тур Российской премьер-лиги. По его итогам «Зенит» остался на первом месте, несмотря на поражение от «Динамо» (0:1).

Всего на одно очко от лидера отстает «Спартак», победивший «Ротор» в Волгограде (1:0).

В центральной встрече тура ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью (1:1) и остались в середине таблицы.

Все самые интересные события тура в студии «СЭ» обсудят Мария Маркова, Михаил Зислис и Наталья Юрина.

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