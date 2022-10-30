«Спартак» — «Торпедо»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 30 октября , состоится матч 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на своем поле примет «Торпедо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в сезоне-2014/15, когда «Торпедо» выступало в премьер-лиге. Тогда «Спартак» дважды обыграл соперника — 3:0 и 1:0.

В нынешнем сезоне красно-белые идут на 4-м месте после 14 игр, набрав 29 очков. У «Торпедо» — 6 баллов и последняя строчка.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Торпедо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».