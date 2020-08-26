«Спартак» так же начинал сезон при Скале и Федотове
«Спартак» в стартовых пяти турах этого чемпионата не знает поражений — три победы и две ничьи. До «Ротора» (1:0) москвичи обыграли «Ахмат» (2:0) и «Локомотив» (2:1), а встречи с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1) свели вничью. В российской истории красно-белые трижды начинали чемпионат, набрав 11 очков в первых пяти турах — при Невио Скале в сезоне-2004, при Владимире Федотове в розыгрыше 2007-го года, а также при Валерии Карпине в сезоне-2013/14. (Денис Аль-Юсифи)
Лучшие результаты «Спартака» в ЧР после первых 5 туров
|
Сезон
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
1997
|
4
|
1
|
0
|
12-2
|
13
|
1-е
|
2016/17
|
4
|
1
|
0
|
10-1
|
13
|
1-е
|
1994
|
4
|
1
|
0
|
13-5
|
9*
|
1-е
|
1992
|
4
|
1
|
0
|
9-1
|
9*
|
1-е
|
2000
|
4
|
1
|
0
|
8-2
|
13
|
2-е
|
2001
|
4
|
1
|
0
|
5-1
|
13
|
2-е
|
2018/19
|
4
|
1
|
0
|
5-1
|
13
|
2-е
|
1993
|
4
|
0
|
1
|
15-4
|
8*
|
3-е
|
1996
|
4
|
0
|
1
|
9-2
|
12
|
3-е
|
1999
|
4
|
0
|
1
|
9-2
|
12
|
1-е
|
2014/15
|
4
|
0
|
1
|
9-6
|
12
|
2-е
|
2012/13
|
4
|
0
|
1
|
10-8
|
12
|
2-е
|
2004
|
3
|
2
|
0
|
11-8
|
11
|
1-е
|
2013/14
|
3
|
2
|
0
|
10-4
|
11
|
2-е
|
2007
|
3
|
2
|
0
|
7-3
|
11
|
2-е
|
2020/21
|
3
|
2
|
0
|
8-4
|
11
|
2-е
*Чемпионат проводился по двухочковой системе.