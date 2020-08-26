«Спартак» так же начинал сезон при Скале и Федотове

«Спартак» в стартовых пяти турах этого чемпионата не знает поражений — три победы и две ничьи. До «Ротора» (1:0) москвичи обыграли «Ахмат» (2:0) и «Локомотив» (2:1), а встречи с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1) свели вничью. В российской истории красно-белые трижды начинали чемпионат, набрав 11 очков в первых пяти турах — при Невио Скале в сезоне-2004, при Владимире Федотове в розыгрыше 2007-го года, а также при Валерии Карпине в сезоне-2013/14. (Денис Аль-Юсифи)

Лучшие результаты «Спартака» в ЧР после первых 5 туров

Сезон В Н П М О Место 1997 4 1 0 12-2 13 1-е 2016/17 4 1 0 10-1 13 1-е 1994 4 1 0 13-5 9* 1-е 1992 4 1 0 9-1 9* 1-е 2000 4 1 0 8-2 13 2-е 2001 4 1 0 5-1 13 2-е 2018/19 4 1 0 5-1 13 2-е 1993 4 0 1 15-4 8* 3-е 1996 4 0 1 9-2 12 3-е 1999 4 0 1 9-2 12 1-е 2014/15 4 0 1 9-6 12 2-е 2012/13 4 0 1 10-8 12 2-е 2004 3 2 0 11-8 11 1-е 2013/14 3 2 0 10-4 11 2-е 2007 3 2 0 7-3 11 2-е 2020/21 3 2 0 8-4 11 2-е

*Чемпионат проводился по двухочковой системе.