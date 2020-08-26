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«Спартак» так же начинал сезон при Скале и Федотове

21:46
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«Спартак» в стартовых пяти турах этого чемпионата не знает поражений — три победы и две ничьи. До «Ротора» (1:0) москвичи обыграли «Ахмат» (2:0) и «Локомотив» (2:1), а встречи с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1) свели вничью. В российской истории красно-белые трижды начинали чемпионат, набрав 11 очков в первых пяти турах — при Невио Скале в сезоне-2004, при Владимире Федотове в розыгрыше 2007-го года, а также при Валерии Карпине в сезоне-2013/14. (Денис Аль-Юсифи)

Лучшие результаты «Спартака» в ЧР после первых 5 туров

Сезон

В

Н

П

М

О

Место

1997

4

1

0

12-2

13

1-е

2016/17

4

1

0

10-1

13

1-е

1994

4

1

0

13-5

9*

1-е

1992

4

1

0

9-1

9*

1-е

2000

4

1

0

8-2

13

2-е

2001

4

1

0

5-1

13

2-е

2018/19

4

1

0

5-1

13

2-е

1993

4

0

1

15-4

8*

3-е

1996

4

0

1

9-2

12

3-е

1999

4

0

1

9-2

12

1-е

2014/15

4

0

1

9-6

12

2-е

2012/13

4

0

1

10-8

12

2-е

2004

3

2

0

11-8

11

1-е

2013/14

3

2

0

10-4

11

2-е

2007

3

2

0

7-3

11

2-е

2020/21

3

2

0

8-4

11

2-е

*Чемпионат проводился по двухочковой системе.

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