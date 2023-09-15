«Спартак» сыграет с «Сочи» в чемпионате России 16 сентября

«Спартак» сыграет с «Сочи» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — 18.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на сервисе Кинопоиск по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Спартак» — «Сочи» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Красно-белые располагаются на 9-м месте турнирнирной таблицы РПЛ, а южане — на 12-й строчке.

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