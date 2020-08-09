На 88-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) грубо ошибся арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых.

Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. На самом деле защитник не фолил: игрок сочинской команды пробил по воротам, а затем произошел контакт его ноги с ногой Жиго. В чем тут нарушение?

Странно, что в действия судьи не вмешались видеоарбитры Алексей Еськов и Тихон Калугин. (Александр Бобров)

9 августа. «Спартак» — «Сочи» — 2:2.