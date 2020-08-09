«Спартак» — «Сочи»: это скандал! Казарцев назначил «левый» пенальти
9 августа 2020, 22:15
На 88-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) грубо ошибся арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых.
Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. На самом деле защитник не фолил: игрок сочинской команды пробил по воротам, а затем произошел контакт его ноги с ногой Жиго. В чем тут нарушение?
Странно, что в действия судьи не вмешались видеоарбитры Алексей Еськов и Тихон Калугин. (Александр Бобров)
9 августа. «Спартак» — «Сочи» — 2:2.
9 августа. «Спартак» — «Сочи» — 2:2.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-spartak-sochi-319253/
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