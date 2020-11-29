Стали известны составы «Спартака» и «Ротора» на матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ. С первых минут в составе красно-белых на поле появятся Павел Маслов и Александр Кокорин.

В «старте» обеих команд выйдут однофамильцы — Эсекиэль Понсе и Андрес Понсе.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Жиго, Джикия, Маслов, Крал, Умяров, Мозес, Кокорин, Ларссон, Э. Понсе.

Запасные — Ребров, Селихов, Бакаев, Урунов, Игнатов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Маркитесов, Оганесян.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Макаров, Давиташвили, Муллин, А. Понсе, Фламарион.

Запасные — Довбня, Байрыев, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Спартак» — «Ротор»