«Спартак» — «Ротор»: составы команд. Маслов и Кокорин играют с первых минут
17:56
Стали известны составы «Спартака» и «Ротора» на матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ. С первых минут в составе красно-белых на поле появятся Павел Маслов и Александр Кокорин.
В «старте» обеих команд выйдут однофамильцы — Эсекиэль Понсе и Андрес Понсе.
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Жиго, Джикия, Маслов, Крал, Умяров, Мозес, Кокорин, Ларссон, Э. Понсе.
Запасные — Ребров, Селихов, Бакаев, Урунов, Игнатов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Маркитесов, Оганесян.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Макаров, Давиташвили, Муллин, А. Понсе, Фламарион.
Запасные — Довбня, Байрыев, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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