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«Спартак» — «Ротор»: онлайн трансляция матча в 19.00

17:30
«Спартак» примет «Ротор» в матче РПЛ. Фото ФК «Ротор»
«Спартак» примет «Ротор» в матче РПЛ. Фото ФК «Ротор»
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В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге красно-белые одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Следить за матчем «Спартак» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Ротор»

Спартак — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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