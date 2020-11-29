«Спартак» — «Ротор»: онлайн трансляция матча в 19.00
17:30
В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В первом круге красно-белые одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Следить за матчем «Спартак» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Спартак» — «Ротор»
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