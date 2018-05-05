"Спартак" - "Ростов". Луиз Адриану считает, что хозяевам удался первый тайм

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану считает, что его команда неплохо провела первые 45 минут матча 29-го тура чемпионата России против "Ростова". После первого тайма счет не открыт.

- Мы играем неплохо, создаем моменты. Первый тайм нам удался, но "Ростов" делает свое дело, играет надежно в защите. Но мы продолжаем создавать моменты, движемся вперед, - сказал Луиз Адриану в эфире канала "Наш футбол".

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"